Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Verhaftung eines 52-Jahre alten Mannes nach Drohungen gegen Amtspersonen u.a. - #polsiwi

Wuppertal (ots)

Am heutigen Morgen (14.02.2020) vollstreckte die Polizei Wuppertal einen auf Antrag der Staatsanwaltschaft ergangenen Haftbefehl des Amtsgerichts Wuppertal gegen einen 52-Jahre alten Mann, der der sogenannten Reichsbürgerszene nahestehen dürfte. Der Mann hatte sich in dem Haus eines anderen Mannes in Bad Laasphe verborgen gehalten. Er ist dringend verdächtig, eine Richterin am Landgericht Wuppertal sowie den Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal und Mitarbeiter verschiedener Ämter sowie Personen aus seinem ehemaligen Lebensumfeld mit deren Tötung gedroht zu haben. Da die Drohungen teilweise sehr konkret waren und der Verdächtige als ehemaliger Sportschütze über eine gewisse Sachkunde im Umgang mit Schusswaffen verfügt erfolgte der polizeiliche Zugriff durch Spezialeinheiten.

Bei der Durchsuchung des Zimmers des Beschuldigten konnten unter anderen ein Kleinkalibergewehr und ein Kampfmesser aufgefunden werden. Der Beschuldigte ist nach Wuppertal verbracht worden, wo er dem hiesigen Amtsgericht zur Verkündung des Haftbefehls vorgeführt werden wird. Die umfangreichen Ermittlungen dauern an.

