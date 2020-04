Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0267--Erstes Maiwochenende - Polizei verstärkt im Einsatz--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen, Stadtgebiet Zeit: 1. Mai 2020

Am ersten Maiwochenende ist die Polizei wieder verstärkt im Einsatz und führt Kontrollen zur Einhaltung der Rechtsverordnung durch. Weiterhin begleiten Einsatzkräfte mehrere Demonstrationen, die für dieses Wochenende -insbesondere für den 1. Mai- geplant sind. Eine Versammlung der Partei "Die Rechte" am 1. Mai 2020 in der Stadtgemeinde Bremen hat das Ordnungsamt Bremen verboten (siehe heutige Presseinformation des Senators für Inneres).

In Bremen sind nach derzeitigem Kenntnisstand am 1. Mai einige Kundgebungen, Aufzüge bzw. Infostände geplant. Diese werden vom Ordnungsamt mit den nötigen Auflagen belegt. Die Polizei Bremen wird darauf achten, dass diese eingehalten werden. Dazu werden Polizeikräfte sowohl in der Nacht zum 1. Mai wie an dem Feiertag selbst, verstärkt im Einsatz sein. Die Kräfte werden die neuralgischen Brennpunkte und Hot Spots der Stadt im Blick haben.

Halten Sie sich an die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus. Verstöße gegen gültige Auflagen oder Einschränkungen können sehr ans Portemonnaie gehen. Es können aktuell bis zu vierstellige Beträge für Betroffene fällig werden.

Die Polizei Bremen appelliert weiterhin an Sie: Es kommt auf jeden Einzelnen an. Bringen Sie weder sich noch Polizeikräfte unnötig in Gefahr. Schützen Sie Ihre Gesundheit und die der Menschen in Ihrer Umgebung.

