Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Zeugensuche nach Unfallflucht - Unfall mit Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Montag, 09.03.20, gegen 09.45 Uhr, befuhr ein Nissan-Fahrer die L134 von Kandern in Richtung Hammerstein. Nach einer Linkskurve, am Ortsausgang von Kandern, soll ihm ein schwarzer Audi teilweise auf seiner Fahrbahnseite entgegengekommen sein. Der Nissan-Fahrer war hierdurch gezwungen stark abzubremsen und nach rechts auszuweichen. Hierbei kam er von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Leitpfosten zusammen. Ebenso wurden zwei Reifen beschädigt. Der Sachschaden liegt bei etwa 1000 Euro. Der schwarze Audi setzte seine Fahrt fort. Der Polizeiposten Markgräflerland, Tel. 07626 97780-0, sucht Zeugen, welche den Unfall beobachtet hatten und Hinweise zu dem Audi geben können.

