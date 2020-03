Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Zeit von Samstag, 07.03., 18:30 Uhr und Sonntag, 08.03., 10:00 Uhr, wurde in der Fürstenbergstraße in Löffingen ein PKW durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um die Regulierung des Sachschadens in Höhe von circa 1.500 EUR zu kümmern.

Der Polizeiposten Löffingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 07651 93360 zu melden.

