POL-FR: Hochschwarzwald: Hoher Sachschaden bei Unfällen durch Schneeglätte - Verkehrsbehinderungen auf der B317 Feldberg

Freiburg (ots)

Am Freitag 09.03.2020 gegen 13:15 Uhr verunfallte ein 47-jähriger Fahrzeuglenker auf der K4989 von Schönenbach in Richtung Seebrugg. Als er einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Fahrzeug auswich, kam er zu weit nach rechts ins Bankett, schleuderte daraufhin über die Gegenfahrbahn und rutschte dort mit seinen Lieferwagen die Böschung hinab. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von ca. 10.000 EUR, der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.

Gegen 17 Uhr kam es auf der B500 am Thurner zu einem weiteren Verkehrsunfall. Ein 50-jähriger PKW-Fahrer wollte von der L128 aus Richtung Neustadt kommend auf die B500 einbiegen und bemerkte einen von links kommenden 67-jährigen PKW-Fahrer zu spät. Auf der schneeglatten Fahrbahn rutsche er auf die B500 und prallte in die Beifahrerseite des Geschädigten. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 12.000 EUR, beide Fahrzeuge mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Aufgrund des starken Schneefalls kam es auch auf der B317 am Feldberg wiederholt zu Verkehrsbehinderungen durch uneinsichtige Fahrzeugführer. Es bestand den ganzen Freitag über Schneekettenpflicht für LKW, die Straße wurde mehrfach kurzfristig gesperrt, um dem Winterdienst eine Räumung zu ermöglichen.

Durch ständige Kontrollen der Polizei wurde die Einhaltung der Schneekettenpflicht überwacht, ein LKW-Fahrer blieb dennoch ohne Schneeketten liegen und wurde kostenpflichtig verwarnt.

Auch ein niederländischer PKW konnte auf der schneebedeckten Fahrbahn nicht weiterfahren, da er noch Sommerreifen montiert hatte. Auch dessen Fahrer erwartet ein empfindliches Bußgeld.

