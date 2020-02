Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in freistehendes Einfamilienhaus

Brüggen-Born (ots)

Am 28.02.2020, zwischen 16:15 Uhr und 19:45 Uhr, hebelten unbekannte Einbrecher ein Fenster an der rückwärtigen Seite des Hauses auf und verschafften sich so Zutritt ins Haus. Dort durchwühlten sie sämtliche Schränke und entwendeten nach bisherigem Ermittlungsstand diversen Schmuck in bislang unbekannter Höhe, eine nicht unerhebliche Summe Bargeld, mehrere Montblanc Kugelschreiber und eine Bluetooth Box der Marke Bang & Olufsen. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei Viersen unter der Rufnummer 02162-3770 entgegen. /ma (205)

