Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: 13-Jähriger Schüler mit Fahrrad auf Glatteis verunglückt - leicht verletzt

Kempen (ots)

Am Freitag gegen 07.30 fuhr ein 13-jähriger Schüler aus Kempen auf der St. Töniser Straße in Richtung Kempen. Im Bereich der Einmündung 'An der Kreuzkapelle' stürzte er mit seinem Fahrrad auf der vereisten Fahrbahn und wurde leicht verletzt. In einem Krankenhaus wurde er ambulant behandelt. /wg (204)

