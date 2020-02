Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Brand an der Gerberstraße - Polizei schließt Brandstiftung nicht aus

Viersen (ots)

Am Donnerstagmorgen wurden Feuerwehr und Polizei gegen 05.30 Uhr zu einem Brand auf der Gerberstraße in Viersen gerufen. Dort brannte das Vereinsheim eines Kleingartenvereins. Erst in den Mittagsstunden konnten Brandermittler der Viersener Kriminalpolizei den Brandort untersuchen. Das Gebäude wurde durch den Brand und auch in Folge der Löscharbeiten stark beschädigt. Technische Gründe als Brandursache ließen sich nicht mehr zweifelsfrei feststellen, so dass eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann. Die Kripo bittet um mögliche Hinweise über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (201)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell