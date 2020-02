Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal: Spektakuläre Festnahme nach Wohnungseinbruch - Tatverdächtiger in U-Haft

Schwalmtal (ots)

Am Donnerstag gegen 08.30 Uhr wurden Einsatzkräfte der Polizei zur Radermühle in Schwalmtal gerufen. Die Eigentümerin hatte über die Video-Überwachungsanlage einen Einbrecher gemeldet bekommen. Kurz bevor die ersten Streifenwagen eintrafen, flüchtete der Einbrecher in ein angrenzendes Sumpfgebiet. Soweit möglich, riegelten die Einsatzkräfte mit Unterstützung von Kräften der Bundespolizei das Gebiet ab. Ein Polizeihubschrauber konnte den Tatverdächtigen lokalisieren. Viersener Einsatzkräfte folgten dem Mann durch Sumpf, Dornen und über Stacheldraht hinweg. Auch ein Polizeihund war im Einsatz. Der Täter gab schließlich auf und ließ sich festnehmen. Der Einbrecher, ein 44-jähriger Litauer, wurde heute einer Haftrichterin vorgeführt, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach die Untersuchungshaft anordnete. /wg (202)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell