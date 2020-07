Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200720-1: Radfahrer stieß mit Auto zusammen - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag (18. Juli) wurde ein 13-jähriger Radfahrer schwer verletzt.

Der 13-Jährige fuhr zusammen mit zwei Freunden (13/17) gegen 15:30 Uhr mit dem Fahrrad auf der Greinstraße in Richtung Triftweg. Als sie den Triftweg überqueren wollten, fuhren sie eigenen Angaben zufolge ungebremst in den Kreuzungsbereich ein. Dabei wurde der 13-Jährige von einer von rechts kommenden 60-jährigen Autofahrerin erfasst und schwer verletzt. Ein Krankenwagen brachte den Jungen in eine Uniklinik. Seine Eltern erschienen an der Unfallstelle und kümmerten sich um das Fahrrad. (nh)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell