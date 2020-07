Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200717-5: Anwohner überraschte Fahrraddieb - Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Freitagmorgen (17. Juli) hat ein unbekannter Mann ein Fahrrad aus einer Hofeinfahrt der Hermann-Löns-Straße entwendet.

Ein Anwohner hörte gegen 04:30 Uhr ein seltsames Sägegeräusch, das aus Richtung der Hauseinfahrt kam. Beim Blick aus einem Fenster sah er einen Mann, der mit einem Fahrrad in Richtung Keldenicher Straße davonfuhr. Da er den eigentlichen Besitzer des Zweirads kennt, vermutete er einen Diebstahl und verständigte die Polizei. Die Beamten stellten am Tatort einen Kleintransporter mit ausländischen Kennzeichen sicher. Im nicht verschlossenen Fahrzeug fanden sie zwei Fahrräder und Werkzeug. Den Täter, der bei der Tat offensichtlich gestört worden und daraufhin ohne den Transporter geflüchtet war, trafen die Polizisten nicht an. Aus dem Grund suchen die Ordnungshüter Zeugen, die weitere Angaben zum Tatverdächtigen und/oder möglichen Komplizen machen können. Der Unbekannte war etwa 180 Zentimeter groß und trug dunkle Kleidung sowie eine schwarze Maske. Das Kriminalkommissariat 23 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

