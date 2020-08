Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Wenden (ots)

In der Nacht zu Montag ereignete sich um 01:10 Uhr ein Verkehrsunfall in Wenden, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 19-jähriger Mann befuhr die Hauptstraße in Wenden in Fahrtrichtung Gerlingen. In Höhe der Kirche, kam der Pkw-Fahrer, vermutlich aufgrund erhöhter Geschwindigkeit, nach links von der Fahrbahn ab und touchierte zunächst einen geparkten Anhänger und eine angrenzende Mauer. Im weiteren Verlauf überschlug sich der Pkw und kam an einem Baum auf der Fahrerseite liegend zum Stehen. Der 19-jährige Fahrer und sein 18-jähriger Beifahrer konnten sich selbstständig aus dem Pkw befreien. Der Fahrer wurde schwer verletzt, während der Beifahrer leichte Verletzungen erlitt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 13000 Euro. Neben der Polizei, waren auch der Rettungsdienst und die Feuerwehr vor Ort.

