Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Brand in einer Kleingartenanlage

Finnentrop (ots)

In der Nacht zum Samstag brannten in einer Kleingartenanlage in der Uferstr. in Finnentrop zwei unmittelbar nebeneinander stehende Gartenlauben aus ungeklärter Ursache ab. Zeugen hatten zuvor gegen 00:10 Uhr das Feuer bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Die Ermittlungen zur Ursache dauern derzeit noch an.

