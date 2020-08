Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahrzeugdieb unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Attendorn (ots)

An Freitag um 20:00 Uhr meldeten diverse Anrufer aus dem Bereich Finnnentrop / Attendorn der Polizei, dass sie einen als gestohlen gemeldeten BMW umherfahren sehen. Das Fahrzeug samt dem Dieb konnte daraufhin gegen 20:20 Uhr durch die Polizei in der Straße Am Mooskamp in Attendorn gestellt werden. Es handelte sich bei dem Fahrer um einen 37-jährigen Finnentroper, der zudem unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Da keine Haftgründe vorlagen, wurde die Person nach Entnahme einer Blutprobe entlassen, eine geringe Menge mitgeführter Drogen konnte sichergestellt werden.

