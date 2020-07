Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Radfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Olpe (ots)

Bei einem Radunfall am Donnerstag (30. Juli) gegen 14.40 Uhr in Sondern hat sich ein 61-jähriger Radfahrer schwer verletzt. Nach eigenen Angaben befuhr dieser mit seinem Fahrrad die abschüssige L563 in Richtung Sonderner Talbrücke. Verkehrsbedingt musste er bremsen. Kurz bevor er zum Stehen kam, versuchte er seine Radschuhe aus den Pedalen zu lösen (Klick-Verschluss). Dies gelang ihm nicht rechtzeitig, sodass er auf seine rechte Seite fiel. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden an dem Fahrrad.

