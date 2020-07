Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Diebe entwenden ungleiches Schuhpaar

Finnentrop (ots)

In der Zeit von Dienstag (28. Juli, 12 Uhr) bis Mittwoch (29. Juli, 10 Uhr) sind unbekannte Täter in eine Wohnung in der Kirchstraße eingedrungen und entwendeten Wertgegenstände. Nach derzeitigem Erkenntnisstand gelangten die Täter über den Dachboden einer anliegenden Halle in die Wohnung und nahmen zunächst einen Fernseher samt Wandhalterung, ein Standmikrofon sowie ein Schuhpaar mit. Die elektronischen Geräte konnten im Nachgang in der Nähe der Wohnung aufgefunden werden. Das Schuhpaar, was aus zwei Schuhen desselben Modells, jedoch nicht derselben Farbe bestand, blieb verschwunden. Der Wert liegt im dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

