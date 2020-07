Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Backwaren entwendet

Lennestadt (ots)

In der Nacht von Montag (27.07.2020, gegen 23.30 Uhr) auf Dienstag (28.07.2020) haben zwei unbekannte Täter frische Backwaren aus einem Metallschrank, der zu einem Verbrauchermarkt in der Hundemstraße in Altenhundem gehört, entwendet. Zeugen beobachteten, wie sich zwei dunkel bekleidete Personen (einer trug eine Cap) an einem Schrank, der auf einem Hinterhof stand, genähert haben. Sie entwendeten daraus Backwaren, die sie anschließend in Rucksäcken verstauten. Danach fuhren die Täter mit Fahrrädern in Richtung Bahnhof. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

