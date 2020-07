Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Pkw durch Farbaustritt beschädigt

Lennestadt (ots)

Aufgrund austretender Farbe ist am Montag (27. Juli) in Altenhundem ein Pkw beschädigt worden. Zunächst befuhr ein unbekanntes Fahrzeug gegen 13.15 Uhr auf der Hundemstraße in Richtung Altenhundem. Nach derzeitigem Kenntnisstand verlor dieses, mangels Ladungssicherung, gelbe Farbe, welche auf die Fahrbahn floss und die Straße auf einer Länge von circa 30 Metern verunreinigte. Nachfolgende Fahrzeuge fuhren darüber. Bei dem beschädigten Pkw ließen sich Verunreinigungen an beiden rechten Radkästen feststellen, die sich nicht mehr entfernen ließen. Zudem wurde eine Straßenreinigung veranlasst. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

