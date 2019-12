Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Feuerwehreinsatz durch Adventskranz

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Rheydt, 22.12.2019, 03:09 Uhr, Königstraße (ots)

Aufmerksame Nachbarn hörten in der Nacht den Warnton eines Rauchwarnmelders aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Königstraße in Rheydt und alarmierten daraufhin die Feuerwehr.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war von außen zunächst kein Brand erkennbar. Da in der betroffenen Wohnung noch Personen vermutet wurden, aber niemand öffnete, wurde die Wohnungstür gewaltsam geöffnet.

Ein Trupp unter Atemschutz ging in die Wohnung vor und konnte schnell im straßenseitigen Wohnzimmer einen noch leicht brennenden Adventskranz als Ursache des Brandgeruchs lokalisieren, der mit kleinem Löschgerät abgelöscht und ins Freie befördert wurde. Bei der weiteren Durchsuchung der weitläufigen Wohnung konnte im hinteren Teil eines Anbaus ein älteres Ehepaar schlafend angetroffen werden. Die Personen, die von dem Brand nichts mitbekommen hatten, waren unverletzt, da bis dorthin kein Rauch vorgedrungen war.

Die betroffenen Räume wurden mit einem Hochleistungslüfter gelüftet, weitere Maßnahmen waren durch die Feuerwehr nicht mehr erforderlich.

Zum Einsatz kamen Kräfte der Feuer- und Rettungswache III in Rheydt, die Freiwillige Feuerwehreinheit Rheydt, der Rettungsdienst sowie der Führungsdienst.

Einsatzleiter: Brandamtmann Bonn

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Stadt Mönchengladbach

Fachbereich 37 - Feuerwehr

Führungs- und Lagezentrum

Stockholtweg 132

41238 Mönchengladbach

Telefon: 02166/9989-0

Fax: 02166/9989-2114

Pressebetreuung: 02166/9786535

E-Mail: leitstelle.feuerwehr@moenchengladbach.de

http://www.feuerwehr-mg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell