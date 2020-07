Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Pedelec-Fahrerin stürzt und verletzt sich leicht

Lennestadt (ots)

Bei einem Alleinunfall in Saalhausen am Sonntag (26. Juli) hat sich gegen 15.05 Uhr eine 63-jährige E-Bike-Fahrerin verletzt. Die Radfahrerin befuhr die B 236 in Richtung Schmallenberg. Verkehrsbedingt wollte sie auf den Bürgersteig ausweichen. Dabei kam sie zu Fall und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus, das sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen konnte.

