Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Sachbeschädigung an Pkw

Finnentrop (ots)

In der Zeit von Sonntag (26. Juli, 22.15 Uhr) bis Montag (27. Juli, 10.15 Uhr) haben Unbekannte in Heggen einen Pkw, der in einer Einfahrt an der Attendorner Straße geparkt war, beschädigt. Sie nutzen dafür ein unbekanntes Werkzeug und zerkratzten die linke Fahrzeugseite. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

