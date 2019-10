Polizei Mettmann

POL-ME: "Falsche Polizeibeamte": Gleich zwei vollendete Taten in Ratingen - Ratingen - 1910151

Mettmann (ots)

"Nichts ist älter, als die Nachricht von gestern" - dass in diesem alten Spruch immer noch jede Menge Wahrheit steckt, musste nun leider die Kreispolizeibehörde Mettmann feststellen. Denn erst am gestrigen Dienstag hatten wir in unserer Pressemeldung OTS 1910145 (siehe Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4417698) über eine kreisweite Welle von Anrufen so genannter "Falscher Polizeibeamter" berichtet, bei der es an den vorausgegangenen Tagen glücklicherweise zu keinem Schaden gekommen war. Wenig später, am Dienstag (29. Oktober 2019), verzeichnete die Polizei in Ratingen dann jedoch gleich zwei Fälle, in denen Seniorinnen Opfer eben jener Trickbetrüger geworden waren. Dabei entstand für die beiden Ratingerinnen ein erheblicher Sachschaden in fünfstelliger Höhe.

Den ersten Fall registrierte die Polizei in Ratingen-Ost: Gegen 12 Uhr hatte sich per Telefon ein Mann bei einer 75-jährigen Ratingerin gemeldet und sich als Polizist ausgegeben: Er versicherte ihr äußerst redegewandt, dass Sie zeitnah Opfer eines Einbruchdiebstahls werden könnte. Nachdem er das Vertrauen der Seniorin erschlichen hatte, brachte er sie auch noch dazu, einen hohen fünfstelligen Bargeldbetrag von ihrer Bank zu holen, damit dieses auf seine Echtheit überprüft werden könne. Denn es drohe ihr nicht nur ein Einbruch, sondern auch ihr Bargeld sei bei der Bank nicht mehr sicher. Nach Angaben des Anrufers würde derzeit gegen eine Bankangestellte wegen "Falschgeldwäsche" ermittelt werden. Der Anrufer setzte die Seniorin derart unter Druck, dass diese tatsächlich zu ihrer Bankfiliale ging und dort eine hohe Summe Bargeld abhob, welches sie dann kurz darauf an ihrer Wohnanschrift einem Abholer übergab.

Dieser Abholer kann folgendermaßen beschrieben werden:

- männlich - circa 160 cm groß - dunkle, kurze, lockige Haare - mittleres Alter - bekleidet mit dunkler Jacke und löchriger Jeans

Nur wenig später, gegen 16:30 Uhr, klingelte erneut das Telefon bei einer älteren Dame: Diesmal betraf es eine 80-jährige Frau in Hösel. Auch hier gab sich der Anrufer als vermeintlich echter Polizist aus, welcher der Dame die nahezu gleiche Geschichte auftischte, wie zuvor der Frau in Ratingen-Ost. Auch hier brachte der Mann die Frau dazu, eine hohe Summe Bargeld bei der Bank abzuheben und dieses an einen Abholer auszuhändigen. Zu diesem Mann liegt der Polizei folgende Personenbeschreibung vor:

- männlich - circa 170cm groß - circa 35 Jahre alt - dunkles, kurzes, krauses Haar - kräftige Statur - südländisch wirkendes Erscheinungsbild

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder auch sonstigen Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizeiwache in Ratingen jederzeit unter der Rufnummer 02102 9981-6210 entgegen.

Angesichts der immensen Bemühungen der Kreispolizeibehörde Mettmann im Kampf gegen Trickbetrüger am Telefon, welche insbesondere in den Aktionswochen gegen "Falsche Polizeibeamte" in allen zehn Städten des Kreises ihren Ausdruck fand, nimmt die Polizei diese beiden aktuellen Fälle noch einmal zum Anlass, um vor den Maschen der Kriminellen eindringlich zu warnen. Zudem werden Bezirksdienstbeamte und Beraterinnen und Berater der Kriminalprävention gemeinsam mit Seniorenberaterinnen und -beratern der "ASSe" auch in Zukunft weiterhin intensiv vor dem Phänomen warnen.

Die Polizei bittet Sie niemals - weder persönlich, noch am Telefon - um die Herausgabe Ihres Geldes, Ihrer Wertgegenstände oder sensibler Daten. Beenden Sie im Zweifelsfall immer selbstständig Gespräch und informieren Sie anschließend die Polizei über "110", um den Vorgang zu melden. Die Botschaft dabei lautet: "Auflegen ist nicht unhöflich!" - Warnen Sie insbesondere Ihre älteren Angehörigen vor der Masche der Trickbetrüger!

