POL-ME: Infostand der "ASS!e" an der Hauptstraße - Heiligenhaus - 1910153

Mettmann (ots)

Infostand des Aktionsbündnisses Seniorensicherheit (ASS!) in Heiligenhaus

Wann: Dienstag, 05.11.2019, 10.00 - 12.00 Uhr

Wo: 42579 Heiligenhaus, Hauptstraße 177 / ehemalige Aldi-Passage

Thema: Sicherheit durch Sichtbarkeit im Straßenverkehr

Die Sicherheitsberaterinnen und -berater des Aktionsbündnisses Seniorensicherheit (ASS!) machen am kommenden Dienstag (05.11.2019) das Thema "Sicherheit durch Sichtbarkeit im Straßenverkehr", in der Zeit von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr, an einem Beratungsstand in der ehemaligen Aldi-Passage an der Hauptstraße 177 in Heiligenhaus zum Thema einer öffentlichen Beratungsaktion. Unterstützt werden sie hierbei von Polizeihauptkommissarin Saskia Pletsch, Verkehrssicherheitsberaterin der Verkehrsunfallprävention in der Kreispolizeibehörde Mettmann.

Fußgänger und Radfahrer sind, als sogenannte "schwache Verkehrsteilnehmer", in der aktuell schon begonnenen dunklen Jahreszeit noch gefährdeter als sonst, insbesondere dann, wenn sie bei ihrer Verkehrsteilnahme auf das oftmals triste und dunkle Angebot üblicher Winterbekleidung zurückgreifen.

Am Infostand wollen sich die ASS!e, zusammen mit der Polizei, daher vornehmlich dieser gefährdeten Zielgruppe widmen und durch Infomaterial und mit verschiedenen Anschauungsobjekten auf die ebenso einfache und preiswerte, wie auch wirkungsvolle Nutzung von Reflektions-Materialien an der Kleidung hinweisen.

Neben allgemein korrektem Verkehrsverhalten von Fußgängern und Radfahrern können Warnwesten, reflektierende Materialien an der Kleidung, an Taschen oder ähnlichen Gegenständen, entscheidend dazu beitragen, im Straßenverkehr nicht zu Schaden zu kommen.

Eine bei schlechter Sicht und Dunkelheit dunkel gekleidete Person wird im Scheinwerferlicht eines Kraftfahrzeugs erst aus ca. 25 bis 30 Metern Entfernung erkannt; nutzt die gleiche Person dagegen Warnkleidung bzw. reflektierende Accessoires, so erhöht sich die Entfernung, in der sie im Scheinwerferlicht bereits wahrgenommen werden kann, auf über 100 Meter.

Unabhängig davon gilt aber selbstverständlich auch der zusätzliche Aufruf an alle motorisierten Verkehrsteilnehmer, in der dunklen Jahreszeit mit erhöhter Aufmerksamkeit zu fahren.

Hinweise an die Medien:

1. Für eine auch wiederholte Ankündigung der Veranstaltung im Rahmen redaktioneller Möglichkeiten wären wir dankbar.

2. Medienvertreter sind herzlich eingeladen, bei der Aktion der Heiligenhauser ASS!e persönlich vorbeizuschauen, um darüber anschließend in Wort und Bild zu berichten.

3. Weitere interessante Infos rund um das Aktionsbündnis sind nachzulesen auf der Seite www.seniorensicherheit-kreis-mettmann.de !

