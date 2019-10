Polizei Mettmann

POL-ME: Pedelec-Fahrerin nach Kollision mit Kraftrad leicht verletzt - Heiligenhaus - 1910149

Mettmann (ots)

Am Dienstag (29. Oktober 2019) kam es am Angerweg in Heiligenhaus zu einem Unfall zwischen einer Kraftrad- und einer Pedelec-Fahrerin. Dabei wurde Letztere glücklicherweise nur leicht verletzt.

Gegen 11:30 Uhr befuhr eine 65 Jahre alte Pedelec-Fahrerin aus Essen den Angerweg in Richtung Hülsbecker Straße. In Höhe der Hausnummer 80 kam ihr eine 16-jährige Kraftrad-Fahrerin aus Heiligenhaus entgegen. Diese fuhr auf dem schmalen Feldweg augenscheinlich zu weit in der Mitte, sodass sie mit der 65-Jährigen zusammenstieß.

Ein Rettungswagen brachte die 65-Jährige zur Kontrolle in ein Krankenhaus, welches sie jedoch nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Die 16-Jährige wurde bei dem Unfall glücklicherweise nicht verletzt. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 1.800 Euro.

