Polizei Hagen

POL-HA: 29-Jährige weigert sich Mund-Nasen-Schutz in Geschäft zu tragen und leistet Widerstand

Hagen (ots)

Am Freitag, 08. Mai 2020, verständigte ein 62-jähriger Mitarbeiter eines Lebensmittelmarktes in der Friedensstraße gegen 17 Uhr die Polizei, nachdem eine 29-Jährige sich weigerte, in dem Geschäft einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Die Kundin war zuvor mehrfach von dem Mann darauf hingewiesen worden, dass sie gesetzlich dazu verpflichtet ist, in dem Laden einen Mundschutz zu tragen. Der Mitarbeiter erteilte der Frau im weiteren Verlauf ein Hausverbot. Sie kam der Aufforderung den Laden zu verlassen jedoch nicht nach. Als die Polizei die Hagenerin aus dem Lebensmittelmarkt begleiten wollte, widersetze sie sich vehement. Bei dem Widerstand wurden beide Beamte leicht verletzt, sie blieben jedoch dienstfähig. Der 29-Jährigen wurde ein Platzverweis ausgesprochen, dem sie anschließend nachkam. Sie erhält zudem eine Anzeige.

