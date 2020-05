Polizei Hagen

POL-HA: Kompeltträder vor Autohaus gestohlen

Hagen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samtag haben sich unbekannte Täter an Pkw eines Autohauses am Konrad-Adenauer-Ring zu schaffen gemacht. Sie stahlen von insgesamt drei Neufahrzeugen der Marke Opel die Kompletträder mit einem Gesamtwert von über 5.000 Euro. Die Wagen bockten die Diebe auf Autoreifen auf. Die Kriminalpolizei übernahm die Spurensicherung und bittet um Hinweise unter 02331-986-2066.

