Polizei Hagen

POL-HA: 15 Minuten genügen Tätern für Diebstahl aus Auto

Hagen (ots)

Innerhalb von 15 Minuten ist am Sonntagmittag, zwischen 11.45 Uhr und 12.00 Uhr, das Auto einer 27-jährigen Frau aufgebrochen worden. Die Geschädigte hatte ihren Renault an der Lothringer Straße geparkt. Als sie kurz darauf zurückkehrte, war die Fensterscheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen. Im Innenraum stellte die Polizei einen kleinen Stein fest. Aus dem Auto entwendeten die Diebe eine Geldbörse, in der sich 50 Euro, Personaldokumente sowie eine EC-Karte befanden. Die Polizei ist auf Hinweise von Zeugen angewiesen, die sich unter 02331-986-2066 melden können.

