Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Update Rosenmontagsparty in der Feuerwache

Fühlen Sie sich sicher - Feiern Sie in und mit der Feuerwehr!

Werne (ots)

Heute ist es wieder soweit! Die Freiwillige Feuerwehr Werne lädt alle Närrinnen und Narren zur Rosenmontagsparty ein!

Seit 8 Uhr in der Früh bereiten die Freiwilligen Einsatzkräfte alles vor, damit später schön gefeiert werden kann. Die Bühnen und Theken werden hergerichtet sowie ist die Musik auch schon mit dem Aufbau von Licht und Ton beschäftigt.

In der Hoffnung das der auflebende Wind nicht stäker wird, freuen sich die Freiwilligen auf Ihre Feier.

Heute am Rosenmontag den 24. Februar 2020 ab 15.11 Uhr - direkt nach dem Rosenmontagsumzug - werden die Tore der Feuerwehr wieder geöffnet. Die Werner Brandschützer laden zu Ihrer Rosenmontagsparty ein! Denn Rosenmontag wird traditionell im Feuerwehrgerätehaus in Werne am Konrad-Adenauer-Platz 1b gefeiert!

Bei 6 Euro Mindestverzehr (entspricht drei Wertmarken zu je 2 Euro) erwartet jeden Gast ab 18 Jahre (oder in Begleitung eines Erziehungsberechtigten) neben Bier, alkoholfreien Getränken, Longdrinks und Schnaps auch, wie gehabt, der Grill mit Bratwurst und Frikadellen.

Die Jugendfeuerwehr der Stadt Werne organisiert wieder die Garderobe. Die ehrenamtlichen Kameradinnen und Kameraden haben die Fahrzeughalle feierlich geschmückt, so dass bei Karnevals-Musik ausgiebig gefeiert werden kann... und falls doch die Dienste der Feuerwehr in Anspruch genommen werden müssen, stehen die "roten" Autos draußen zum Einsatz bereit!

Die Feuerwehr freut sich auf Ihren Besuch - ganz im Sinne von: "Fühlen Sie sich sicher - Feiern Sie in und mit der Feuerwehr!"

