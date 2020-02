Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: FEUER_1 - LZ1 - brennt PKW auf Autohaus Parkplatz

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Werne (ots)

Der Löschzug 1 Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne wurde per Meldeempfänger am Mittwoch um 17:18 Uhr mit dem Stichwort "FEUER_1 - brennt PKW auf Autohaus Parkplatz" zu einem Autohaus an der Straße am Fürstenhof in Werne alarmiert. Bereits auf der Anfahrt mit einem Blick auf den Vorplatz des Autohauses war zu erkennen, dass durch die Mitarbeiter erste erfolgreiche Löschmaßnahmen mit mehreren Pulverlöschern an dem neuwertigen PKW eingeleitet wurden. Die Erkundung ergab einen erloschenen Brand im inneren des PKW hinterm Armaturenbrett/Stirnwand sowie im angrenzenden Motorraum. Mit der Wärmebildkamera wurden versteckte Glutnester im Bereich des Sicherungskasten gesucht und der Nahbereich kontrolliert. Das ebenfalls ausgerückte Tanklöschfahrzeug [1-TLF3000] konnte nach kurzer Absprache mit dem Einsatzleiter die Einsatzstelle wieder verlassen und die Wache anfahren. Sicherheitshalber wurden noch die Fahrzeugbatterien an diversen Stellen im inneren des PKW abgeklemmt um einen weiteren Brandausbruch durch ggf. einen Kurzschluss zu vermeiden. Im Einsatz waren 15 Kräfte mit zwei Fahrzeugen [1-HLF20-1, 1-TLF3000-1], der Rettungsdienst Werne, sowie die Polizei. Einsatzende konnte der Kreisleitstelle in Unna um 17:55Uhr gemeldet werden.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Werne

Pressesprecher

Tobias Tenk (Oberbrandmeister)

Telefon: 0151 22788827

E-Mail: tobias.tenk@feuerwehr-werne.de

http://www.feuerwehr-werne.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell