FW-WRN: F_BMA - LZ1 - ausgelöste Brandmeldeanlage

Um 8:53 Uhr wurde der Löschzug 1 Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einer Sekundarschule an der Bahnhofstraße in Werne alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war die Schule bereits vorbildlich und komplett geräumt. Die Lehrekräfte und die dort gemeldeten 900 Schüler standen an den vorher definierten Treffpunkten außerhalb des Gebäudes. Der standardisierte Ablauf bei einer aufgelaufenen Brandmeldeanlage hilft den eingesetzten Einsatzkräften um schnell an den unterschiedlichen Objekten Hilfe leisten zu können. Über den Objektschlüssel im Feuerwehrschlüsseldepot wird sich ein Zugang zum Gebäude bzw. zur Brandmeldeanlage verschafft. Der Objektverantwortliche Hausmeister empfang die Einsatzkräfte an der Brandmeldezentrale und stand als Ansprechpartner bereit. Anhand der Brandmeldeanlage und der aufgelaufenen Meldeschleife wird die Feuerwehrlaufkarte benutzt um den Bereich zu kontrollieren. Der Angriffstrupp erkundete Anhand der Laufkarten den betroffenen Bereich. Die Erkundung ergab, dass in dem betroffenen Bereich ein Schüler mutwilligerweise den Handdruckknopfmelder eingeschlagen und ausgelöst hatte. Hinweise auf Feuer, Rauch oder einen medizinischen Notfall in diesem Bereich waren nicht zu ermitteln. Der Handdruckknopfmelder wurde instandgesetzt und die Brandmeldeanlage (BMA) zurückgestellt. Nach einer kurzen Rücksprache mit dem Objektverantwortlichen Hausmeister bzgl. automatisch ausgelöster Prozesse im Gebäude (z.B. Abluftschaltungen, Aufzugsvorrangsfahrten etc.) wurde die Einsatzstelle an diesen übergeben. Im Einsatz waren 18 Einsatzkräfte mit drei Fahrzeugen [1-HLF20-1, 1-DLK23-1, 1-TLF3000-1], der Rettungsdienst Werne und die Polizei. Einsatzende konnte gegen 9:15 Uhr gemeldet werden.

