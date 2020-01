Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Raub auf eine Tankstelle in Jade +++ Tatverdächtiger ermittelt

Delmenhorst (ots)

Bereits am Sonntag, 12. Januar 2020, gegen 21:55 Uhr, wurde eine Tankstelle in der Gewerbestraße in Jade überfallen.

Der maskierte Täter betrat den Verkaufsraum, bedrohte die Angestellte mit einem Messer und erlangte so Bargeld und einige Schachteln Zigaretten. Er flüchtete schließlich zu Fuß in Richtung Rastede.

Die Polizei konnte am Montag, 13. Januar 2020, einen 17-Jährigen aus Rastede ermitteln, der der Tat dringend verdächtigt und vorläufig festgenommen wurde. Nach der Vernehmung wurde der junge Mann aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen.

