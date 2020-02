Polizei Braunschweig

POL-BS: Falsche Wasserwerker täuschen Rentnerin

Braunschweig (ots)

03.02.2020, 14.25 Uhr Braunschweig, Hugo-Luther-Straße

Unter dem Vorwand Wasserwerker zu sein, verschafften sich am frühen Montagnachmittag Unbekannte Zutritt zu der Wohnung einer älteren Dame.

Ein ungefähr 40-45 Jahre alter Mann im grauen Overall klingelte an der Wohnungstür der 80-Jährigen in der Hugo-Luther-Straße. Der Unbekannte gab vor, Wasserwerker zu sein und wies die alte Dame an, den laufenden Wasserhahn in der Küche im Auge zu behalten. Derweil war offensichtlich ein weiterer Unbekannter in die Wohnung gelangt und dursuchte in den anderen Zimmern Schränke und Behältnisse.

Nach kurzer Zeit verschwand der Verdächtige plötzlich aus der Wohnung und die Rentnerin stellte die Veränderungen fest. Nach einer ersten Nachschau durch die alte Dame wurde jedoch nichts entwendet.

Ergänzend konnte die alte Dame folgende Beschreibung zu dem Täter angeben: Zirka 185 cm groß, pummelige Statur Dunkle Kurzhaarfrisur, keine Brille oder Bart, sprach hochdeutsch

Wer Hinweise auf die unbekannten Verdächtigen geben kann wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0531/476-2516 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell