POL-BOR: Frau bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Velen (ots)

Eine 24-jährige Frau aus Velen befuhr mit ihrem Pkw die Coesfelder Straße in Fahrtrichtung Gescher, vor ihr fuhr ein Traktor mit Anhänger. Dieser beabsichtigte, links abzubiegen und verlangsamte daher seine Geschwindigkeit. Dieses bemerkte die Fahrzeugführerin offenbar nicht, so dass sie vermutlich ungebremst auf den Anhänger auffuhr. Dabei geriet das Fahrzeug unter den Anhänger, die Frau wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Zur Unfallaufnahme wurde die Coesfelder Straße in beiden Fahrtrichtungen gesperrt, die Frau anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 20-jährige Traktorfahrer erlitt einen Schock.

