POL-BOR: Gronau - Geparkten Lkw beschädigt

Gronau (ots)

Die Seitenscheibe eines parkenden Lkw hat ein Unbekannter am Montagabend eingeschlagen. Zeugen beobachteten gegen 22.05 Uhr auf der Enscheder Straße einen Mann, der das dort abgestellte Fahrzeug mit einem Pflasterstein anging. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

