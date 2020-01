Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Motorroller gestohlen

Ahaus (ots)

Einen Motorroller haben Unbekannte von einem Privatgrundstück an der Burgstraße in Ahaus-Ottenstein entwendet. Dort hatte es seit dem Neujahrstag gestanden; der Eigentümer entdeckte den Verlust am vergangenen Sonntag, 04.01., gegen 18.00 Uhr. Bei dem gestohlenen Motorroller handelt es sich um ein blau mit Glitzereffekt lackiertes Fahrzeug vom Typ Peugeot C-Tech. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

