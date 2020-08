Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Bei Alleinunfall verletzt: 17-Jähriger stürzt mit Roller

Drolshagen (ots)

Am Montag (3. August) hat sich gegen 17 Uhr auf der L 351 ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 17-jähriger Rollerfahrer verletzt wurde. Dieser befuhr die Straße mit seinem Roller in Richtung Iseringhausen. Nach derzeitigem Kenntnisstand geriert er aufgrund eines Fahrfehlers in den rechtsseitigen Grünstreifen und kollidierte mit der dort verlaufenden Schutzplanke. Dadurch stürzte er und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

