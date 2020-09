Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Waldsee) Zusammenstoß im Begegnungsverkehr - Feuerwehrfahrzeug beschädigt

Waldsee (ots)

Auf der Kreisstraße 13 zwischen Altrip und Waldsee, in Höhe des Campinggebietes Auf der Au, kam es am Mittwoch, 23.09.2020, kurz vor 08:00 Uhr, zum Zusammenstoß eines aus einem Einsatz zurückkehrenden Feuerwehrfahrzeuges mit einem entgegenkommenden weißen Sattelzug. Ersten Ermittlungen zu Folge war letzterer zu weit nach links gekommen, sodass es zum Zusammenstoß der Außenspiegel kam. An dem Feuerwehrfahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro. Der LKW setzte seine Fahrt fort und beging Verkehrsunfallflucht. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

