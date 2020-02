POL-DN: Fenster aufgehebelt - Schmuck entwendet

Polizei Düren

Fenster aufgehebelt - Schmuck entwendet

Niederzier

Am Mittwoch kam es zu einem Einbruch in einen Bungalow in der St.-Norbert-Straße in Ellen.

Als die Hausbewohnerin gegen 20:30 Uhr nach Hause kam, fiel ihr zunächst ein offen stehender Schrank auf. Als sie weitere Räume betrat, musste sie feststellen, dass sämtliche Schränke geöffnet und durchwühlt wurden. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen wurde Schmuck und eine hochwertige Uhr entwendet. Die Täter waren offenbar durch ein aufgehebeltes Fenster ins Haus gelangt.

Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Notrufnummer 110 zu jeder Zeit entgegen.

