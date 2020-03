Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Gartenmaschinen aus Firmenhallen gestohlen

Sprockhövel (ots)

Am vergangenen Wochenende (28. bis 30.03) betraten Unbekannte ein Firmengelände an der Weuste. Sie hebelten die Zugänge zu einem Container und mehreren Lagerhallen auf. Sie entwendeten daraus mehrere Gartenmaschinen, die sie offensichtlich für eine spätere Abholung in einem benachbarten Waldstück lagerten. Die Werkzeuge wurden durch die Eigentümer gefunden. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell