Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

Mülltonne brennt, Mainz-Kastel, Römerstraße, 26.03.2020, 03:35 Uhr

(He)In der vergangenen Nacht kam es in Mainz-Kastel in der Römerstraße zu einem Mülltonnenbrand, bei dem ein Sachschaden von circa 500 Euro entstand. Um kurz nach halb vier wurde das Feuer gemeldet und unmittelbar die Feuerwehr entsandt. Diese hatte den Brand schnell unter Kontrolle, konnte eine vollständige Zerstörung der Tonne jedoch nicht verhindern. Da zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Müllbehälter absichtlich in Brand gesetzt wurde, hat die Wiesbadener Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Diese bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Einbruch in Klein-LKW - hoher Schaden, Wiesbaden, Lorcher Straße, 25.03.20220, 17:15 Uhr - 19:00 Uhr

(He)Gestern Abend brachen unbekannte Täter in Wiesbaden in der Lorcher Straße in einen geparkten Klein-LKW ein und verursachten einen Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro. Zwischen 17:15 Uhr und 19:00 Uhr schlugen die Einbrecher die Scheibe der Beifahrertür des Iveco ein und ließen aus dem Innenraum eine Tasche mit einigen Tausend Euro Bargeld, ein Navigationsgerät und einen Akkuschrauber mitgehen. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

Heute keine Meldungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Telefon: (0611) 345-1041 / 1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell