Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

1. Auf Gehweg verstorben, Wiesbaden, Dotzheimer Straße, 24.03.2020, 12:35 Uhr

(He)Gestern Mittag kam es auf der Dotzheimer Straße in Wiesbaden zu einem medizinischen Notfall, in dessen Verlauf der betroffene 51-Jährige verstarb. Der Wiesbadener war um kurz nach halb eins auf der Dotzheimer Straße unterwegs, als er an der Einmündung zur Eschbornstraße plötzlich zusammenbrach und sofort nicht mehr ansprechbar war. Eine Streife der Stadtpolizei verständigte Rettungskräfte und begann mit Erste Hilfe Maßnahmen, welche von dem kurz danach eintreffenden Rettungsdienst fortgesetzt wurden. Der Mann verstarb noch vor Ort. Es liegen keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung oder einen strafrechtlichen Hintergrund vor. Vorerkrankungen des Mannes sind bekannt.

2. Einbrecher bemerkt, Wiesbaden-Dotzheim, Ziegelhüttenstraße, 25.03.2020, 03:30 Uhr

(He)In der vergangenen Nacht stieg ein Einbrecher in der Ziegelhüttenstraße in die Wohnung einer 91-jährigen Dame ein und leuchtete in dieser mit einer Taschenlampe umher. Der Lichtschein wurde von der Bewohnerin wahrgenommen. Augenscheinlich wurde jedoch nichts entwendet. Gegen 03:30 Uhr schlug der Täter ein Fenster zur Wohnung ein, kletterte hinein und suchte nach Diebesgut. Dies wurde von der Bewohnerin bemerkt, jedoch nicht umgehend der Polizei mitgeteilt. Etwas verzögert alarmierte eine Angehörige dann die Einsatzkräfte. Vor Ort konnte das eingeschlagene Fenster sowie ein auf dem Grundstück befindlicher Schuppen, welcher durchsucht worden war, festgestellt werden. Täterhinweise konnten bis dato keine erlangt werden. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345- 0 zu melden.

3. Diebe / Vandalen in Schulaula, Wiesbaden, Mosbacher Straße, 23.03.2020, 17:00 Uhr - 24.03.20220, 07:30 Uhr

(He)In der Nacht von Montag auf Dienstag drangen unbekannte Täter in eine in der Mosbacher Straße gelegenen Schule ein und verursachten durch einen Diebstahl sowie absichtlich begangenen Sachbeschädigungen einen Gesamtschaden von über 2.000 Euro. Zwischen Montag, 17:00 Uhr und gestern, 07:30 Uhr drangen die Täter in die Aula der Schule ein, beschädigten dort Einrichtungsgegenstände, sprühten mit drei Feuerlöschern herum und entwendeten schlussendlich noch mehrere Elektronikartikel; unter anderem ein Mischpult und ein CD-Laufwerk. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

4. Verkehrsunfallflucht in Emser Straße, Wiesbaden, Emser Straße, 24.03.2020, 12:30 Uhr - 13:30 Uhr

(He)Gestern kam es in der Emser Straße in Wiesbaden zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der an einem abgestellten Taxi des Herstellers Mercedes ein Schaden von circa 1.200 Euro entstand. Der PKW vom Typ E200 wurde gegen 12:30 Uhr, aus Richtung Dürerplatz kommend, in Richtung Schwalbacher Straße, rechtsseitig im Bereich der Hausnummer 24 abgestellt. Als der Besitzer eine Stunde später wieder zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er einen Schaden an der Fahrertür fest. Hinweise auf den Verursacher oder die Verursacherin liegen nicht vor. Die Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345- 0 zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Mögliche Gefahrenlage ohne Zwischenfälle beendet, Heidenrod, Kemel, Bäderstraße, 24.03.2020, 16.00 Uhr bis 18.50 Uhr, (pl)Ein 28-jähriger Bewohner einer Asylbewerberunterkunft in der Bäderstraße in Heidenrod-Kemel hat am Dienstagnachmittag für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Der Polizei wurde gegen 16.00 Uhr durch einen Betreuer der Unterkunft mitgeteilt, dass der 28-jährige Nigerianer sich in seinem Zimmer verbarrikadiert und mit der Anwendung von Gewalt gegen sich selbst gedroht habe. Da zu diesem Zeitpunkt eine Gefahr für weitere Bewohner nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden diese gebeten, die Unterkunft vorübergehend zu verlassen. Spezialkräfte der hessischen Polizei wurden alarmiert und kamen vor Ort. Gegen 18.50 Uhr konnte der 28-Jährige dann schließlich unverletzt in Gewahrsam genommen und im Anschluss einer psychiatrischen Einrichtung überstellt werden.

2. Autoaufbrecher unterwegs, Idstein, Am Friedhof, Schloßgasse, 24.03.2020, 17.00 Uhr bis 25.03.2020, 07.30 Uhr, (pl)In Idstein waren in der Nacht zum Mittwoch Autoaufbrecher unterwegs, die es auf zwei geparkte Fahrzeuge abgesehen hatten. Die Täter schlugen in der Schloßgasse die Seitenscheibe eines VW Bora ein und ließen eine Sporttasche mit Kleidungsstücken mitgehen. Ebenfalls durch eine eingeschlagene Seitenscheibe verschafften sich die Autoaufbrecher auch in der Straße "Am Friedhof" Zugang zu einem dort abgestellten Seat Ibiza. Sie wurden jedoch beim Durchsuchen des Innenraums offensichtlich nicht fündig und ergriffen daher ohne Beute die Flucht. Die Polizei empfiehlt Wertsachen nicht im Fahrzeug aufzubewahren. Insbesondere mobile Navigationsgeräte, Handys, Laptops und Taschen sind das Ziel von Langfingern. Die Täter schlagen blitzschnell zu und räumen die Fahrzeuge aus. Angelockt werden Diebe oft auch durch an der Scheibe oder an der Mittelkonsole angebrachte Halterungen von Navigationsgeräten. Auch verstecken ist sinnlos, weil erfahrene Diebe jedes Versteck kennen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

3. Glasscheiben von Bushaltestelle und Turnhalle beschädigt, Idstein, Seelbacher Straße, 24.03.2020, 20.00 Uhr bis 25.03.2020, 07.30 Uhr, (pl)In der Nacht zum Mittwoch waren in der Seelbacher Straße in Idstein Vandalen unterwegs. Die Täter zerschlugen zwei Glasscheiben der dortigen Bushaltestelle und eine Tür- und Fensterscheibe der Schulturnhalle. Hierdurch verursachten die Randalierer einen Gesamtsachschaden von rund 3.000 Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

4. Schaufensterscheibe eingeschlagen, Geisenheim, Behlstraße, 23.02.2020, 15.00 Uhr bis 24.03.2020, 11.30 Uhr, (pl)Zwischen Montagnachmittag und Dienstagvormittag wurde die Schaufensterscheibe eines Reisebüros in der Behlstraße in Geisenheim eingeschlagen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

