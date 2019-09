Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Geschäft - Polizei sucht weitere Zeugen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Sonntagabend (22.09., 21.55 Uhr) verschaffte sich ein unbekannter Einbrecher gewaltsam Zutritt in ein Geschäft an der Marienfelder Straße.

Der Täter warf mit einem Stein die Glasscheibe der Eingangstür ein und gelangte so in die Geschäftsräume. Zeugen hörten den lauten Knall und konnten daraufhin einen Mann sehen, der aus dem Geschäft kommend, den Tatort fluchtartig mit einem Fahrrad in Richtung Friedenstraße verließ.

Zum Diebesgut können derzeitig keine Angaben gemacht werden.

Der Täter konnte gut beschrieben werden. Er hatte ein südländisches Aussehen und sei circa 20 Jahre alt gewesen. Bekleidet war er vermutlich mit einer Jogginghose und einer roten Jacke. Der Täter trug zudem eine schwarze Basecap, klobige Handschuhe und hatte vermutlich sein Gesicht vermummt.

Die Polizei Gütersloh sucht weitere Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung sowie im Bereich Friedenstraße verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

