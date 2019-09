Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Wohnung - Täter flüchtet durch Fenster

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am frühen Sonntagmorgen (22.09., 05.25 Uhr) stieg ein Einbrecher An der Insel durch ein geöffnetes Fenster in eine Wohnung ein.

Durch den Bewohner, der das Fenster kurz zuvor zum Lüften öffnete, wurde der Einbrecher in der Wohnung bemerkt. Daraufhin verließ der Täter, nach ersten Erkenntnissen ohne Beute, fluchtartig die Wohnung wieder auf gleichem Weg.

Der männliche Einbrecher konnte gut beschrieben werden. Er war circa 25 Jahre alt, 1,75 Meter groß und hatte dunkle Augen. Der Täter war sehr schlank. Er war schwarz gekleidet und trug eine schwarze Basecap.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

