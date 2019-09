Polizei Gütersloh

POL-GT: Zwei Verletzte bei Kreuzungsunfall

Gütersloh (ots)

Versmold (AK) - Am Sonntag, dem 22.09.2019, war gegen 09.20 Uhr eine 56jährige Frau aus Halle/Westfalen mit ihrem Mercedes im Ortsteil Peckeloh auf der Stränger Straße in Richtung Greffener Straße unterwegs. An der Kreuzung Langer Weg übersah sie sowohl das Stoppschild als auch den Mercedes eines 67jährigen Steinhageners, der aus ihrer Sicht von rechts die Kreuzung passieren wollte. Der Mercedes des Steinhageners schleuderte in einen Straßengraben, wo er auf dem Dach liegenblieb. Der Steinhagener wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Nach Erstversorgung wurde er mit leichteren Verletzungen in ein Gütersloher Krankenhaus eingeliefert. Die 56jährige wurde schwerverletzt (keine Lebensgefahr) in ein Warendorfer Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro.

