Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Zwei Verkehrsunfälle mit Radfahrerbeteiligung (50+49/2309)

Speyer (ots)

23.09.2020, 16:32 und 19:00 Uhr

Gleich zwei Verkehrsunfälle, bei welchen Radfahrer beteiligt waren und leicht verletzt wurden, ereigneten sich am Mittwoch ins Speyer.

Gegen 16:32 Uhr fuhr eine 37-jährige Kleinwagenfahrerin aus Schifferstadt aus der Einfahrt eines Eiscafes auf Franz-Kirrmeier-Straße ein. Hierbei übersah sie eine 14-jährige Radfahrerin aus Speyer, die den in beiden Richtungen freigegeben Fahrradweg Richtung Auestraße befuhr. Beim Zusammenstoß kippte das Mädchen, welches ohne Fahrradhelm unterwegs war, gegen die Motorhaube des Pkw und klagte anschließend über Kopf- und Knieschmerzen. Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt und anschließend an die an der Unfallstelle eingetroffenen Eltern übergeben. An Pkw und Fahrrad entstand ein Gesamtschaden von ca. 2600EUR.

Um 19:00 Uhr befuhr ein 58-jähriger Opel-Corsa-Fahrer Speyer die St-German-Straße von der Hilgardstraße kommend in Richtung Lindenstraße. An der Einmündung Lindenstraße wollte er seine Fahrt geradeaus in die St.-German-Straße fortsetzen. Er übersah dabei einen auf der Lindenstraße aus Richtung Paul-Egell-Straße kommenden Radfahrer, der sich im Gegenverkehr auf der abknickenden Vorfahrtsstraße befand. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem der ebenfalls 58-jährige Radfahrer aus Speyer, der eine Radhelm trug, stürzte und sich leichte Verletzungen an Arm, Schienbein und Hüfte zuzog. Er wurde vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. An Fahrrad und Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 3100EUR.

