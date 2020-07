Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 04.07.2020, 00:15 Uhr Bierdosenwurf

Landau (ots)

Leicht verletzt wurde ein 31-jähriger Landauer im Bereich der Kreuzung Südring/Moltkestraße. Eine Gruppe von ca. 4-5 Personen überquerte die dortige Fußgängerampel. Ein Mitglied dieser Gruppe bewarf den Geschädigten mit einer zu ca. drei Vierteln gefüllten Bierdose. Diese traf den Landauer schmerzhaft im Genitalbereich. Die Personen konnten im Rahmen einer Fahndung nicht mehr festgestellt werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 06341/287-0 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizei in Landau zu melden.

