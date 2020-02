Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Unter Drogen und Alkohol

Kehl (ots)

In der Straßburger Straße wurde am frühen Donnerstagmorgen der 28 Jahre alte Fahrer eines Peugeot kontrolliert. Als der Kontrollierte nervös in seinem Fahrzeug nach seinen Papieren suchte, stellten die Beamten des Polizeirevier Kehl fest, dass der Kofferraum des Fahrzeuges voller fabrikneuer Markenklamotten war. Da der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand und außerdem über ein Promille Alkohol im Blut hatte, erwartet ihn ein entsprechendes Strafverfahren. Außerdem überprüfen die Beamten die Herkunft der Kleidungsstücke, insbesondere ob es sich um Originalware handelt.

