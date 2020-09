Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Auf Firmengelände eingebrochen und Euro-Paletten entwendet (12/2409)

Speyer (ots)

24.09.2020, 00:00 - 06:50 Uhr

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag durchtrennten unbekannte Täter an einem Firmengelände in der Draisstraße eine Stahlkette und gelangen so über ein Tor unberechtigt auf das Gelände. Dort entwendeten sie 135 Euro-Palletten im Wert von 945 EUR. Aufgrund der Anzahl der Paletten ist davon auszugehen, dass der Abtransport des Diebesgutes mit einem größeren Fahrzeug erfolgte. Die Polizei sucht Zeugen, denen am Donnerstag zwischen 00:00 - 06:50 Uhr verdächtige Personen / Fahrzeuge im Bereich der Draisstraße aufgefallen sind. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Timo Ott

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell