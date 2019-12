Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Aufmerksame Bürgerin bemerkt Einbrecher - Festnahme in Tatortnähe

Moers (ots)

Am Donnerstag, 05.12.2019 gegen 03:10 Uhr bemerkte eine 35-jährige Frau aus Moers ein Kratzen an ihrer Haustür auf der Neckarstraße in Moers. Ohne das Licht anzumachen begab sie sich zu der Tür und öffnete diese, wodurch sie einen Einbrecher, der zuvor versuchte die Tür zu öffnen, in die Flucht schlug.

Sofort hinzugerufene Streifenwagenbesatzungen der Polizei konnten den Einbrecher in Tatortnähe festnehmen. In seinem Rucksack wurden u.a. ein Brecheisen und Drogen aufgefunden. Die Ermittlungen dauern an.

Im Zusammenhang mit dem Einbruch sucht die Kriminalpolizei noch Zeugen, die in den letzten Tagen einen Mann mit folgender Beschreibung gesehen haben:

- Ca. 20 Jahre alt, 175cm groß, auffallend schlank, stahlblauer Kapuzenpullover mit weißer Schrift, grau/grüne Fleecejacke, blaue verwaschene Jeanshose und Turnschuhe.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841-171-0.

