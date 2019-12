Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Angeblicher Nachbar - Frau in Wohnung überfallen

Voerde (ots)

Am Mittwoch, 04.12.2019 gegen 11:30 Uhr, gab sich an der Ostlandstraße in Voerde ein bislang unbekannter Mann als neuer Nachbar einer 80-jährigen Frau aus Voerde aus und versuchte in die Wohnung der Frau zu kommen. Er behauptete Messungen in der baugleichen Wohnung durchführen zu müssen.

Die Frau verhielt sich richtig und ließ den Mann nicht in die Wohnung. Wenig später erschien der Unbekannte in Begleitung eines angeblichen Monteurs. Nun glaubte die Frau den Männern und lies diese hinein.

Während der angebliche Nachbar sich mit der Frau unterhielt und diese ablenkte, stahl der Monteur einen Tresor aus dem Schlafzimmer. Als die Frau den Diebstahl bemerkte, wurde sie vom "Nachbarn" festgehalten und geschubst. Die Frau verletzte sich bei dem Angriff nicht. Den Tätern gelang die Flucht in einem unbekannten Auto.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

- Nachbar: männlich, ca. 60 Jahre, längeres Haar, bekleidet mit einem dunklen Parker und einer Jeanshose

- Monteur: männlich, ca. 30-40 Jahre, kräftige Statur, rundliches Gesicht, bekleidet mit einer braunen Schirmmütze

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Voerde, Tel.: 02855 / 9638-0

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell